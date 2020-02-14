Рязанским полицейским вручили ключи от 12 служебных машин

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанским полицейским подарили новые служебные машины. Об этом сообщила
Ключи от 12 автомобилей, в числе которых есть спецтранспорт для кинологов с отсеком для собак, вручил начальник УМВД области генерал-майор Сергей Лебедев.
Все автомобили оснащены проблесковыми маячками и устройствами для специального звукового сигнала, а внутри салона располагается рации для быстрой связи с дежурной частью.
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