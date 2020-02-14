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12:38, 14 февраля 2020 233
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Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками банка

Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками банка

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Банка России. Они звонят людям и обещают перевести деньги.

Как сообщили в пресс-службе банка, звонок начинается с вопроса, совершает ли гражданин безналичные операции. «Специалист» объясняет, что пользователю возвращается определенная комиссия при расходах по карте любого банка. «Это проценты на кэшбек-сервисе», — уверяет он.

Так, одному из рязанцев пообещали 11 550 рублей, которые ему якобы начислили. Чтобы активировать деньги, мужчине нужно было назвать «реквизитный счет начисления» из 16 цифр на лицевой стороне карты, срок ее действия и «код подразделения банка» — три цифры с обратной стороны.

«На самом деле злоумышленник выведывал номер карты и CVC-код. Этих сведений ему было бы достаточно, чтобы получить возможность использовать карту, например, для оплаты онлайн-покупок или попытаться перевести с нее средства», — пояснили в Банке России.

Рязанцев призвали быть бдительными и не сообщать никому данные банковских карт.


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