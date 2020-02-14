«Реквием по расстрелянному вузу». Преподаватель рязанского филиала МГИК решила написать еще одну книгу о «Кульке»

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Преподаватель рязанского филиала МГИК
Грицай намерена создать лирическое произведение, состоящее из двух частей — истории «Кулька» с данными о его достижениях, знаменитых преподавателях и выпускниках; и описания ликвидации.
Рабочее название книги «Реквием по расстрелянному вузу. Ликвидированному рязанскому филиалу МГИК посвящается». Всех желающих Грицай пригласила в соавторы и соредакторы, а также предложила присылать воспоминания о вузе, стихи и размышления, фотографии.
«Может быть, кто-то скажет, что после драки кулаками не машут. Но книга будет о другом. Она о вузе, о людях, о культуре… Думаю, что лучше будет писать в жанре эссе. Просто, искренне, с душой. Ну и кратко», — отметила преподаватель.
Людмила Грицай планирует создать бумажную версию книги, а также электронную, которую можно будет скачать бесплатно.
«Никакой материальной выгоды, естественно, никому из авторов это не принесет. Но наша цель состоит в другом», — заключила она.
Напомним, рязанский филиал МГИК
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