Прокуратура потребовала убрать три свалки в Сасовском районе

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Прокуратура потребовала убрать три несанкционированные свалки, расположенные в Сасовском районе. Об этом сообщил
Во время проверки незаконные скопления отходов обнаружили около сасовского кладбища, а также около села Устье.
В суд направили иски с требованием обязать местную администрацию ликвидировать свалки.
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