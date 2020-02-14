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При лобовом столкновении «ГАЗели» и грузовика под Тамбовом погибли шесть человек, еще один госпитализирован, пишет
ДТП произошло в пятницу, 14 февраля, на 499-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Сампурском районе. По предварительным данным, из-за столкновения «ГАЗель» загорелась. Погибли находившиеся в ней водитель и пять пассажиров. Водитель грузовика был доставлен в больницу.
По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений ПДД водителем «ГАЗели», который выехал на «встречку».
Фото пресс-службы МЧС Тамбовской области
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