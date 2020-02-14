Полиция опубликовала фото с места аварии в Сасовском районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
По предварительной информации, 37-летний водитель Renault Logan веехал на «встречку» и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 45-летний мужчина.
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