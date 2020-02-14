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10:08, 14 февраля 2020 104
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Полиция опубликовала фото с места аварии в Сасовском районе

Полиция опубликовала фото с места аварии в Сасовском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция опубликовала фото с места аварии, которая произошла 13 февраля на 35 километре трассы «Шацк-Сасово-Касимов».

По предварительной информации, 37-летний водитель Renault Logan веехал на «встречку» и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 45-летний мужчина.

В аварии пострадала пассажирка Lada. Ей потребовалась медпомощь.


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