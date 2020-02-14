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На улице Спортивной один из участников дорожного конфликта «протащил» другого на капоте 20 метров. Об этом сообщил очевидец Роман Сергеев.
Этот случай
Водители начали ссориться, мужчина из Hyundai оппонента кулаком по лицу и скрылся. Его нашли.
К пострадавшему на место приезжали медики.
Фото
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