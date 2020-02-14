Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:44, 14 февраля 2020 127
 0    0

Минздрав запланировал снять ограничения на западные лекарства для больных раком

Минздрав запланировал снять ограничения на западные лекарства для больных раком

Фото: Pixabay.com

Минздрав запланировал снять ограничения на западные лекарства для больных раком. Ведомство проработает этот вопрос, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 14 февраля, передает РИА Новости.

Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита

Мишустин поручил создать цифровую платформу, где можно узнать о доступности лекарств для онкобольных. По словам премьера, правительство также разработало ряд мер для улучшения лечения больных раком детей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 450
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
10:51, 6 февраля 2020 2 536
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 296
Изменился режим работы рязанских МФЦ
14:12, 2 февраля 2020 4 135
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
11:13, 1 февраля 2020 1 232
Рязанские больницы подготовили на случай выявления коронавируса — минздрав
Все новости
Форум