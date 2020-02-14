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Фото: Pixabay.com
Минздрав запланировал снять ограничения на западные лекарства для больных раком. Ведомство проработает этот вопрос, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 14 февраля, передает
Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита
Мишустин поручил создать цифровую платформу, где можно узнать о доступности лекарств для онкобольных. По словам премьера, правительство также разработало ряд мер для улучшения лечения больных раком детей.
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