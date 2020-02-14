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14:41, 14 февраля 2020 98
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МакSим поделилась новой песней перед уходом со сцены

МакSим поделилась новой песней перед уходом со сцены

МакSим (Марина Абросимова) поделилась новой песней «Преданным» перед уходом со сцены. Послушать композицию можно на цифровых платформах.

Стоит отметить, что фанаты положительно восприняли новый трек и поблагодарили певицу за творчество.

Артистка решила временно приостановить карьеру из-за последствий прошлогоднего ДТП.

МакSим попала в аварию весной 2019 года. Ее концертный директор рассказала о проблемах со здоровьем певицы.

Напомним, духовником певицы является завкафедрой теологии РГУ отец Лука. Артистка регулярно приезжает в обитель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, посещает школы-интернаты в Рыбном и Солотче. Кроме того, девушка изучала православную культуру в рязанском вузе.


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