МакSим поделилась новой песней перед уходом со сцены

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МакSим (Марина Абросимова) поделилась новой песней «Преданным» перед уходом со сцены. Послушать композицию можно на цифровых платформах.
Стоит отметить, что фанаты положительно восприняли новый трек и поблагодарили певицу за творчество.
Артистка решила временно
МакSим
Напомним, духовником певицы
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