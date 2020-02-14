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Касимовцы записали видео с протестом из-за создания пешеходной улицы в центре города. Ролик опубликовали в
«У нас идет неравный бой с администрацией города по поводу перекрытия центральной и единственной сквозной улицы (улица Советская — прим. ред) и создания там неоправданного участка пешеходной зоны. Это дисс на администрацию и крик народа», — говорится в сообщении.
Ранее в группе «ВКонтакте» администрации города появилась
Отмечалось, что протяженность улицы Советской составляет около семи километров, из них пешеходный участок — около 100 метров.
«Для жителей, проживающих в пешеходной зоне, проезд также останется доступным, естественно, за исключением самой площади. Решение о создании пешеходной зоны согласовано со всеми структурами. Практически единогласно за организацию пешеходной зоны проголосовали депутаты гордумы. Вопрос согласован с комиссией по безопасности дорожного движения, ГИБДД, экстренными службами», — отметили в мэрии.
Напомним, Касимов
Кроме того, 22 миллиона рублей выделили из регионального бюджета. Средства предназначались на ремонт асфальтового покрытия на улице Советской. Позже Активисты ОНФ
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