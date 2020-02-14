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10:21, 14 февраля 2020 40
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Калужское правительство проводило бывшего губернатора стоя

Калужское правительство проводило бывшего губернатора стоя

Калужское правительство проводило бывшего губернатора Анатолия Артамонова стоя и с аплодисментами. Об этом в пятницу, 14 февраля, пишет «МК Калуга».

Как отмечает издание, «во время ответного слова в голосе Артамонова чувствовались дрожь и волнение». Экс-губернатор дал напутствие новому главе региона Владиславу Шапше, поблагодарил членов правительства и жителей области.

Напомним, Артамонов оставил пост 13 февраля. Владимир Путин назначил и.о. губернатора мэра Обнинска Владислава Шапшу.

Артамонов возглавлял Калужскую область с ноября 2000 года.

Фото «МК Калуга»


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