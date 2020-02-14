Директор и бухгалтер рязанского предприятия не заплатили 17 миллионов рублей налога

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В Рязани на директора и бухглатера предприятия завели уголовное дело из-за неуплаты налога. Об этом сообщили в региональном
По данным следствия, в 2016 году руководители для уклонения от уплаты НДС оформили с рядом фирм-однодневок фиктивные сделки по покупке товарно-материальных ценностей.
Налоговые декларации, в которых указали ложные сведения, были предоставлены в инспекцию. В результате не уплачен налог на добавленную стоимость на сумму более 17 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 199 УК.
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