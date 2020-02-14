Циклон «Сабина» принесет потепление в Центральную Россию

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Атлантический циклон «Сабина», проходящий над регионами Центральной России, привел к резкой смене погоды, передает
После сильных морозов в субботу и воскресенье ожидается потепление до плюс 5 градусов.
В Рязанской области с 15 февраля ночью ожидается небольшой снег, днем температура составит 1-3 градуса тепла. По ночам прогнозируется до 1-8 градусов мороза.
На следующей неделе температура воздуха на юге страны существенно не изменится. Все погодные невзгоды затронут теперь уже Армению и Азербайджан, регионы ЮФО и СКФО останутся под влиянием антициклона
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.