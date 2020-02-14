Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:55, 14 февраля 2020 72
 0    0

Артамонов заявил, что станет сенатором от Калужской области

Артамонов заявил, что станет сенатором от Калужской области

Фото: Ru.wikipedia.org

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что станет сенатором от региона. По его словам, врио главы региона Владислав Шапша подпишет представление в Совфед, передает в пятницу, 14 февраля, РИА Новости.

«Я никуда не деваюсь, — отметил Артамонов. — Я обещаю с честью выполнять свои обязанности».

Напомним, Артамонов оставил пост 13 февраля. Владимир Путин назначил и.о. губернатора мэра Обнинска Владислава Шапшу.

Калужское правительство проводило бывшего губернатора стоя.

Артамонов возглавлял Калужскую область с ноября 2000 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
18 часов назад
Доступная среда не для всех, или Как надземные переходы в Рязани становятся настоящим испытанием

Доступная среда не для всех, или Как надземные переходы в Рязани становятся настоящим испытанием

Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 432
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
10:51, 6 февраля 2020 2 523
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 292
Изменился режим работы рязанских МФЦ
14:12, 2 февраля 2020 4 115
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
11:13, 1 февраля 2020 1 229
Рязанские больницы подготовили на случай выявления коронавируса — минздрав
Все новости
Форум