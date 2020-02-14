Артамонов заявил, что станет сенатором от Калужской области

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Фото: Ru.wikipedia.org
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что станет сенатором от региона. По его словам, врио главы региона Владислав Шапша подпишет представление в Совфед, передает в пятницу, 14 февраля,
«Я никуда не деваюсь, — отметил Артамонов. — Я обещаю с честью выполнять свои обязанности».
Напомним, Артамонов
Калужское правительство проводило бывшего губернатора
Артамонов возглавлял Калужскую область с ноября 2000 года.
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