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Закончить ремонт в больнице №10 планируют летом 2020 года. Об этом в ответе на официальный запрос РЗН. инфо сообщил региональный минздрав.
Работы проведут за счет учреждения и спонсоров.
Как отметили в ведомстве, пациентов отделения разместили в первом крыле больницы, которое отремонтировали в 2019 году. В нем оборудовано 15 коек круглосуточного пребывания и 15 коек дневного пребывания.
В настоящее время не отремонтированные помещения гинекологического отделения опечатаны и не используются.
Напомним, в субботу, 8 февраля, рязанка
Позже представители больницы
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На праздник пригласили всех желающих.