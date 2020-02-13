Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:43, 13 февраля 2020 38
 0    0

За сутки с рязанских улиц вывезли около 200 кубометров снега

За сутки с рязанских улиц вывезли около 200 кубометров снега

Фото: Администрация Рязани

За сутки с рязанских улиц вывезли около 200 кубометров снега. Работы выполнялись днем 12 и в ночь на 13 февраля, в них было задействовано более 200 сотрудников и 150 единиц спецтехники, сообщил сайт горадминистрации.

Для борьбы с гололедом израсходовали 280 кубометров пескосоляной смеси. Кроме того, для обработки дорог использовали 20 тонн реагента.

В ночь с 13 на 14 февраля уборку продолжат. Вывоз снега планируется с улиц Ленина, Соборной, Николодворянской, Радищева, площади Свободы и площади Ленина, Первомайского проспекта с 22:00 до 6:00.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

На праздник пригласили всех желающих.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 207
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
10:51, 6 февраля 2020 2 330
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 173
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 7 916
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 822
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум