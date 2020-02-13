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Фото: Администрация Рязани
За сутки с рязанских улиц вывезли около 200 кубометров снега. Работы выполнялись днем 12 и в ночь на 13 февраля, в них было задействовано более 200 сотрудников и 150 единиц спецтехники, сообщил
Для борьбы с гололедом израсходовали 280 кубометров пескосоляной смеси. Кроме того, для обработки дорог использовали 20 тонн реагента.
В ночь с 13 на 14 февраля уборку продолжат. Вывоз снега планируется с улиц Ленина, Соборной, Николодворянской, Радищева, площади Свободы и площади Ленина, Первомайского проспекта с 22:00 до 6:00.
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На праздник пригласили всех желающих.