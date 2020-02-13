Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:34, 13 февраля 2020 85
 0    0

В Сараях сгорел дом

В Сараях сгорел дом

Фото: Издательство «Пресса»

В среду, 12 февраля, в Сараях произошел пожар. Об этом пишет издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании в деревянном доме поступил в 18:20, на вызов выехали три расчета.

Оказалось, что здесь никто не жил, однако дом отапливался, в нем были газ и электричество. Дым из-под крыши заметили соседи. Прибывшие пожарные потушили огонь, который повредил здание изнутри.

Одна из возможных причин возгорания — неисправность отопительного оборудования.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
Новостройки в новой упаковке. Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» о самочувствии рынка, растущих ценах и маткапитале

Новостройки в новой упаковке. Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» о самочувствии рынка, растущих ценах и маткапитале

О том, как рязанский рынок новостроек отреагировал на очередной поворот государственной политики, и что ждет потенциальных покупателей жилья в недалеком будущем, мы побеседовали с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 207
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
10:51, 6 февраля 2020 2 330
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 173
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 7 916
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 822
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум