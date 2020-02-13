В Сараях сгорел дом

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 12 февраля, в Сараях произошел пожар. Об этом пишет издательство «
Сигнал о возгорании в деревянном доме поступил в 18:20, на вызов выехали три расчета.
Оказалось, что здесь никто не жил, однако дом отапливался, в нем были газ и электричество. Дым из-под крыши заметили соседи. Прибывшие пожарные потушили огонь, который повредил здание изнутри.
Одна из возможных причин возгорания — неисправность отопительного оборудования.
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