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13:03, 13 февраля 2020 88
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В Рыбном возобновили акции по раздельному сбору мусора

В Рыбном возобновили акции по раздельному сбору мусора

В Рыбном возобновили акции по раздельному сбору мусора. Активисты нашли помещение для хранения вторсырья, пишет издательство «Пресса».

Теперь желающие могут принести для переработки батарейки и электролом, макулатуру, пластик с маркировкой 1 в треугольнике, пластик с маркировкой 2, алюминиевые и жестяные банки, стеклотару. Отмечается, что все должно быть чистое.

Активисты намерены сдавать макулатуру за деньги и перечислять средства в приют для бездомных животных «Зверополис».

Ближайшая акция по раздельному сбору пройдет 22 февраля по адресу: Рыбное, улица Индустриальная, 16.

Напомним, ранее раздельный сбор мусора приостановили, так как рязанский перевозчик счел невыгодным забирать небольшие объемы отходов.


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