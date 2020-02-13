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В Рыбном возобновили акции по раздельному сбору мусора. Активисты нашли помещение для хранения вторсырья, пишет издательство «
Теперь желающие могут принести для переработки батарейки и электролом, макулатуру, пластик с маркировкой 1 в треугольнике, пластик с маркировкой 2, алюминиевые и жестяные банки, стеклотару. Отмечается, что все должно быть чистое.
Активисты намерены сдавать макулатуру за деньги и перечислять средства в приют для бездомных животных «Зверополис».
Ближайшая акция по раздельному сбору пройдет 22 февраля по адресу: Рыбное, улица Индустриальная, 16.
Напомним, ранее раздельный сбор мусора
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