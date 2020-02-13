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В Рязанской области снизился показатель смертности от рака. В 2019 году смертность составила 195 случаев на 100 тысяч населения, что ниже индикаторной нормы на 5%. Об этом сообщил региональный
Онкологи отметили, что такой результат достигнут благодаря массовым скрининговым исследованиям пациентов. Сейчас выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях занимает около 56%.
В прошлом году в области число впервые выявленных злокачественных новообразований оставалось на уровне 2018 года — у 5,8 тысяч человек.
По данным онкоцентра, первое место по-прежнему занимают новообразования кожи, на втором месте опухоли молочной железы, на третьем месте диагностируется рак трахеи, далее — предстательной железы, ободочной кишки.
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