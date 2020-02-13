В Рязани уничтожат около 50 килограммов красной икры

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В Рязани намерены уничтожить около 50 килограммов красной икры. Ее конфисковали у троих продавцов, сообщила
Во время предновогодних рейдов в местах несанкционированной торговли обнаружили рыбу и красную икру без документов, а также с поддельной маркировкой.
В отношении продавцов составили протоколы, троих человек оштрафовали на шесть тысяч рублей. У них забрали 151 банку с икрой, которую решили уничтожить.
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