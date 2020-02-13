Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:02, 13 февраля 2020 96
 0    0

В Рязани подорожал бензин

В Рязани подорожал бензин

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани повысилась на 27 копеек — до 43,66 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в четверг, 13 февраля.

Цены на бензин за прошедшую неделю:

  • АИ-92 — 42,06 рубля (+ 15 копеек);
  • АИ-95 — 45,13 рубля (+22 копейки);
  • АИ-98 — 52,40 (не изменилась).

Цена на дизельное топливо осталась прежней — 46,46 рубля за литр.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

На праздник пригласили всех желающих.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 193
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
10:51, 6 февраля 2020 2 309
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 161
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 7 876
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 796
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум