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В Рязани осудят наркомана, до смерти забившего соседа по общежитию. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Случай произошел в сентябре 2019 года в доме на улице Крупской. Около 18 часов 29-летний обвиняемый в пьяном состоянии отправился к соседу, чтобы вернуть долг. Его приятель также был нетрезв и отказался возвращать деньги.
Мужчина разозлился, подошел к знакомому, лежащему на диване и ударил кулаком по лицу. Обвиняемый ушел к себе, позже вернулся. Злоумышленник ударил его по лицу еще раз, вытащил его на кухню, где ударил головой о батарею.
Потерпевший попытался уйти. Тогда сосед толкнул его, ударил ногой в живот, затем взял за волосы и дважды ударил о кафель на полу. Мужчина понял, что пострадавший еще жив, но сопротивляться уже не может и прекратил бить его.
Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался спустя месяц от черепно-мозговой травмы.
В пресс-службе добавили, что злоумышленник состоял на учете в наркодиспансере с диагнозом «Синдром зависимости от сочетанного употребления психоактивных веществ» и злоупотреблял спиртным.
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