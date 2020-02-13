В России планируют ввести штрафы за шум днем

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В России планируют ввести запрет на шумные ремонтные работы в многоквартирных домах с 13 до 15 и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Об этом пишут «
Инициативу о добавлении в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) обсудили в Совете Федерации.
Предложение в ближайшее время направят в Минюст.
Для нарушителей нормы предложили ввести штрафы: для физлиц — от 500 до трех тысяч рублей, должностных лиц — от десяти до 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от десяти до 25 тысяч рублей, юрлиц — 20-40 тысяч рублей.
По данным издания, запрет на шумные работы будет касаться только домов, построенных более полутора лет назад.
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