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В пятницу в Рязанской области потеплеет до +1 градуса. Об этом сообщил
Ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -9, -4 градуса, днем -4, +1.
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На праздник пригласили всех желающих.