В полиции рассказали о массовом ДТП под Рязанью

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Фото: УМВД по Рязанской области
В полиции рассказали о массовом ДТП, которое произошло 12 февраля под Рязанью. В 10:45 на 17-ом километре дороги Рязань-Ряжск фура столкнулась с тремя автомобилями, сообщила
По предварительной информации, 32-летний водитель Scania с прицепом не справился с управлением. Фура, груженая песком, опрокинулась и
В результате ДТП в больницу с травмами
Напомним, ранее появилось
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На праздник пригласили всех желающих.