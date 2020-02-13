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10:43, 13 февраля 2020 378
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В полиции рассказали о массовом ДТП под Рязанью

В полиции рассказали о массовом ДТП под Рязанью

Фото: УМВД по Рязанской области

В полиции рассказали о массовом ДТП, которое произошло 12 февраля под Рязанью. В 10:45 на 17-ом километре дороги Рязань-Ряжск фура столкнулась с тремя автомобилями, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 32-летний водитель Scania с прицепом не справился с управлением. Фура, груженая песком, опрокинулась и столкнулась с Nissan Qashqai, Renault Duster и Haval под управлением 39-летнего, 31-летнего и 52-летнего водителей соответственно.

В результате ДТП в больницу с травмами доставили 31-летнего и 52-летнего мужчин.

Напомним, ранее появилось видео с места аварии.


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