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11:02, 13 февраля 2020 118
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В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом

В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом

В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом, передает ТАСС.

По сведениям информационного портала «Ванъи», ссылающегося на данные региональных властей, количество инфицированных за сутки увеличилось более чем на 15 тысяч и достигло 59,8 тысяч человек.

Власти объяснили этот факт применением новой методики диагностирования, которая позволяет быстрее и точнее выявлять зараженных.

Количество умерших от заболевания COVID-19 в Китае составило 1 368 человек, выздоровели 5 963 пациента.

Ранее сообщалось, что в Китае начали тестировать вакцину против коронавируса. Ученые тестируют препарат на мышах. Известно, что позже вакцину опробуют на обезьянах, а затем на человеке.


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