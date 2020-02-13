В Калуге отремонтируют около 60 старинных объектов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калуге отремонтируют 58 объектов культурного наследия. Об этом сообщил портал «
Стоимость капремонта старинных домов обойдется около 500 миллионов рублей.
Основным подрядчиком на этих домах выступит ООО «Стройальянс» (Калуга), организация, имеющая лицензию для работы на объектах культурного наследия и проводившая капремонт на первых четырех подобных домах в Калуге.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Игорь Морозов вошел в тридцатку медиарейтинга
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.