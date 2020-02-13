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16:03, 13 февраля 2020 33
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В Калуге отремонтируют около 60 старинных объектов

В Калуге отремонтируют около 60 старинных объектов

В Калуге отремонтируют 58 объектов культурного наследия. Об этом сообщил портал «Весть News».

Стоимость капремонта старинных домов обойдется около 500 миллионов рублей.

Основным подрядчиком на этих домах выступит ООО «Стройальянс» (Калуга), организация, имеющая лицензию для работы на объектах культурного наследия и проводившая капремонт на первых четырех подобных домах в Калуге.


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