В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Об этом сообщил
В распоряжении издания оказалась копия письма депутата Бориса Чернышова, адресованная министерству строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
В обращении Чернышов отметил, что оплата услуг ЖКХ «остается весомой статьей расходов российских граждан».
Депутат предложил рассмотреть возможность отказа от бумажных квитанций. Размер скидки можно рассмотреть после принятия такого решения.
В письме отмечается, что возможность получать бумажные квитанции должна сохраниться для всех желающих.
Депутат также предложил компаниям, которые размещают рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определенный процент на оплату услуг ЖКХ.
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