В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» и «Еврокласс» стали лучшими рязанскими новостройками

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По итогам декабря 2019 года и с учетом показателей первых двух месяцев 2020 года
Так, и в феврале ЖК «Pride Park» на улице Пожалостина — на первой позиции в категории «Элитный класс», а ЖК «Grand Comfort» в Дашково-Песочне — первый в Рязани в классе «Комфорт-класс. Дома повышенной этажности». Возводимый в Кальном
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Отмечается, что жилой комплекс «Grand Comfort» в Дашково-Песочне
Итоги состязания планируют подвести марте, победителей конкурса объявят в апреле 2020 года.
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На праздник пригласили всех желающих.