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11:20, 13 февраля 2020 70

В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» и «Еврокласс» стали лучшими рязанскими новостройками

В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» и «Еврокласс» стали лучшими рязанскими новостройками

По итогам декабря 2019 года и с учетом показателей первых двух месяцев 2020 года жилые комплексы Группы компаний «Зеленый сад» — «Pride Park» и «Grand Comfort» находятся на первых местах рейтинга нового жилья в Рязани.

Так, и в феврале ЖК «Pride Park» на улице Пожалостина — на первой позиции в категории «Элитный класс», а ЖК «Grand Comfort» в Дашково-Песочне — первый в Рязани в классе «Комфорт-класс. Дома повышенной этажности». Возводимый в Кальном жилой квартал «Еврокласс» также входит в число лучших рязанских новостроек в классе «Высотные дома».

Портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) включает в себя полную базу данных о застройщиках жилья в России. Этот ресурс — источник актуальной информации для профессионалов рынка новостроек и граждан, желающих приобрести квартиру в новостройке. 200 независимых экспертов портала ежемесячно обновляют рейтинг «ТОП жилых комплексов» для каждого региона. Оценка производится на основе подтвержденной информации о ЖК, находящихся в открытом доступе. Более 100 параметров новостроек регулярно сравниваются экспертами портала — на основе этих оценочных данных формируются федеральный и региональный рейтинг возводимого жилья.

Отмечается, что жилой комплекс «Grand Comfort» в Дашково-Песочне входит в число финалистов Ежегодного градостроительного конкурса новостроек, проводимого совместно Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России и Национальным объединением застройщиков жилья. В рамках конкурса определятся лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве. ЖК «Grand Comfort» в 2020 году претендует на победу в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка в Рязанской области».

Итоги состязания планируют подвести марте, победителей конкурса объявят в апреле 2020 года.

Полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в Отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777.


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