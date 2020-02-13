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14:51, 13 февраля 2020 313
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В ДТП на улице Новой пострадала девушка

В ДТП на улице Новой пострадала девушка

При столкновении Volkswagen и Lada Granta и Chevrolet Kruze на на улице Новой пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, в 09:10, 25-летняя рязанка на «Ладе», двигаясь по улице Новой со стороны улицы Циолковского, столкнулась с Chevrolet Kruze, за рулем которого был 43-летний водитель, который ехал по улице Лермонтова.

От удара Lada Granta вылетела на «встречку», повредив фонарь. Девушке, управлявшей автомобилем, оказали медицинскую помощь. Проводится проверка.


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