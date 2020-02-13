В ДТП на улице Новой пострадала девушка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
При
По предварительной информации, в 09:10, 25-летняя рязанка на «Ладе», двигаясь по улице Новой со стороны улицы Циолковского, столкнулась с Chevrolet Kruze, за рулем которого был 43-летний водитель, который ехал по улице Лермонтова.
От удара Lada Granta вылетела на «встречку», повредив фонарь. Девушке, управлявшей автомобилем, оказали медицинскую помощь. Проводится проверка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРыбновца осудят за попытку подкупить полицейского
|
cледующая новость →Кадастровая палата создала новые сервисы для собственников недвижимости
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.