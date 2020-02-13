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9:28, 13 февраля 2020 113
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Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Фото: Ru.wikipedia.org

В четверг, 13 февраля, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни, передает ТАСС.

В минувший понедельник ему исполнилось 103 года.

Справка

Он родился в 1917 году на территории Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Белоруссии) и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в «рельсовой войне» — уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года «лейтенант Алеша» (так прозвали Алексея Николаевича местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

После войны Алексей Николаевич остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.

10 мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну было присвоено звание Героя России.


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