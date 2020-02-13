Супруги из Рязанского района остались без дома из-за пожара

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 12 февраля, в деревне Высоковские Дворики Рязанского района произошел пожар. Об этом пишет издательство «
Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 15:20, на вызов выехали пять расчетов, врачи, полицейские и сотрудники аварийных служб.
Здание, в котором проживала супружеская пара, выгорело почти полностью. Кроме того, от воды пострадал дом соседей.
«Хозяева едва успели выскочить, практически все их имущество погибло в огне. Пожарным удалось вовремя отогнать подальше их автомобиль Lada Granta», — говорится в сообщении.
Известно, что мужчина и женщина злоупотребляли алкоголем. Одна из предварительных версий возгорания — неосторожное обращение с огнем во время курения.
Оставшиеся без дома супруги уехали в Рязань к сыну.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.