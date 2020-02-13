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14:36, 13 февраля 2020 163
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Супруги из Рязанского района остались без дома из-за пожара

Супруги из Рязанского района остались без дома из-за пожара

Фото: Издательство «Пресса»

В среду, 12 февраля, в деревне Высоковские Дворики Рязанского района произошел пожар. Об этом пишет издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 15:20, на вызов выехали пять расчетов, врачи, полицейские и сотрудники аварийных служб.

Здание, в котором проживала супружеская пара, выгорело почти полностью. Кроме того, от воды пострадал дом соседей.

«Хозяева едва успели выскочить, практически все их имущество погибло в огне. Пожарным удалось вовремя отогнать подальше их автомобиль Lada Granta», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина и женщина злоупотребляли алкоголем. Одна из предварительных версий возгорания — неосторожное обращение с огнем во время курения.

Оставшиеся без дома супруги уехали в Рязань к сыну.


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