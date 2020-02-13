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12:00, 13 февраля 2020 206
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Средняя зарплата в Рязанской области выросла до 37 тысяч

Средняя зарплата в Рязанской области выросла до 37 тысяч

В 2020 году работодатели Рязанской области стали предлагать соискателям на пять тысяч рублей больше. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

В январе 2019 года средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области составляла около 32-33 тысяч рублей, в этом году данный показатель увеличился до 37 тысяч.

В сообщении также отметили, что количество резюме также выросло — на 16% по сравнению с январем прошлого года. В среднем на одну вакансию приходится четыре резюме.

Сложнее всего искать работу в январе было руководителям (конкурс — 8,4 резюме на вакансию), студентам и начинающим специалистам (6,6) и юристам (5,6), отметили в исследовании.


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