Синоптики рассказали о погоде в марте

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Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы, об этом «
По словам синоптика, немного теплее, чем обычно, может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Около климатической нормы температура ожидается на Чукотке, Камчатке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На остальной части Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус.
В Москве в марте будет около нормы и чуть выше. Это значит, что по ночам возможны заморозки до минус 5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 6. Но нынешний март может повторить и сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки. И только в отдельные дни повышалась до плюс 5-6 градусов.
На северо-западе могут быть морозы до минус 15 градусов. На юге — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии могут быть ночные заморозки до минус 5 градусов. Но днем температура будет повышаться до плюс 10-15 градусов. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в марте возможно потепление до плюс 20 градусов.
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