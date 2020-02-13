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Рыбновца осудят за попытку подкупить полицейского, сообщили в
По данным следствия, 21 декабря 2019 года мужчина сел за руль машины после распития алкоголя. Его задержали сотрудники ГИБДД.
На следующий день подозреваемый обратился к заместителю начальника по Рыбновскому району и предложил ему взятку в 30 тысяч рублей за уничтожение административного материала.
Сотрудник полиции отказался взять деньги.
Уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК передали в суд для рассмотрения.
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