Рязанец Алексей Гордеев стал вице-спикером Госдумы

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Фото: Kremlin.ru
Бывшего губернатора Воронежской области рязанца Алексея Гордеева назначили на должность зампреда нижней палаты российского парламента. Об этом пишет «
Ранее Гордеев получил депутатский мандат, освободившийся после досрочного прекращения полномочий Геннадия Кулика.
Алексей Гордеев возглавлял Воронежскую область восемь с половиной лет. В конце 2017 года он
С 3 лет политик вместе с родителями жил в деревне Урядино Касимовского района Рязанской области. Его сын Никита Гордеев с 2010 по 2018 год был депутатом Рязанской областной думы.
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