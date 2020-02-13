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14:00, 13 февраля 2020 176
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Рязанец Алексей Гордеев стал вице-спикером Госдумы

Рязанец Алексей Гордеев стал вице-спикером Госдумы

Фото: Kremlin.ru

Бывшего губернатора Воронежской области рязанца Алексея Гордеева назначили на должность зампреда нижней палаты российского парламента. Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее Гордеев получил депутатский мандат, освободившийся после досрочного прекращения полномочий Геннадия Кулика.

Алексей Гордеев возглавлял Воронежскую область восемь с половиной лет. В конце 2017 года он занял пост полпреда президента в ЦФО. С мая 2018 по январь 2020 года Гордеев занимал должность вице-премьера России.

С 3 лет политик вместе с родителями жил в деревне Урядино Касимовского района Рязанской области. Его сын Никита Гордеев с 2010 по 2018 год был депутатом Рязанской областной думы.


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