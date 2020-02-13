Прокуратура потребовала обозначить собственника обелисков и стел, установленных в Старожиловском районе

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Прокуратура потребовала обозначить собственника 11 объектов культурного наследия местного значения, расположенных в Старожиловском районе. Об этом сообщил
Известно, что в 2019 году воинские захоронения, обелиски и стелы приняли на учет как бесхозные объекты.
«Это способствует ухудшению их физической целостности и может способствовать совершению надругательства над памятниками», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила в суд 11 исков с требованием признать право собственности на объекты культурного наследия за Старожиловским городским поселением.
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На праздник пригласили всех желающих.