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9:47, 13 февраля 2020 134
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Прокуратура потребовала обозначить собственника обелисков и стел, установленных в Старожиловском районе

Прокуратура потребовала обозначить собственника обелисков и стел, установленных в Старожиловском районе

Прокуратура потребовала обозначить собственника 11 объектов культурного наследия местного значения, расположенных в Старожиловском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Известно, что в 2019 году воинские захоронения, обелиски и стелы приняли на учет как бесхозные объекты.

«Это способствует ухудшению их физической целостности и может способствовать совершению надругательства над памятниками», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд 11 исков с требованием признать право собственности на объекты культурного наследия за Старожиловским городским поселением.


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