Под Рязанью семья отравилась угарным газом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на четверг, 13 февраля, в селе Льгово Рязанского района шесть человек отравились угарным газом. Об этом пишет ИД «
Пострадала семья: муж с женой, трое их несовершеннолетних детей и их родственник. Обошлось без жертв.
Все пострадавшие находятся в лечебных заведениях: мать с тремя девочками 2005, 2014 и 2016 годов рождения в пульмонологическом отделении ДОКБ, а двое мужчин — в больнице скорой помощи.
Угрозы для их жизни нет, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Глава Льговского сельского поселения Вера Кошелева рассказала, что семья жила в новом доме с печным отоплением.
«Печка отапливалась углем. Вероятно, именно ее неисправность (или же человеческая небрежность) стала причиной отравления», — отметили в сообщении.
По словам Кошелевой, семья пострадавших «положительная»: любящие родители и дружные сестренки регулярно участвовали во всех празднованиях, конкурсах и выступлениях, организуемых в Льгове.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКак узнать, есть ли организация в сводном плане проверок? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев
|
cледующая новость →В Рыбном возобновили акции по раздельному сбору мусора
О том, как рязанский рынок новостроек отреагировал на очередной поворот государственной политики, и что ждет потенциальных покупателей жилья в недалеком будущем, мы побеседовали с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.