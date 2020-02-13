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13:13, 13 февраля 2020 85
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Под Рязанью семья отравилась угарным газом

Под Рязанью семья отравилась угарным газом

Фото: Издательство «Пресса»

В ночь на четверг, 13 февраля, в селе Льгово Рязанского района шесть человек отравились угарным газом. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пострадала семья: муж с женой, трое их несовершеннолетних детей и их родственник. Обошлось без жертв.

Все пострадавшие находятся в лечебных заведениях: мать с тремя девочками 2005, 2014 и 2016 годов рождения в пульмонологическом отделении ДОКБ, а двое мужчин — в больнице скорой помощи.

Угрозы для их жизни нет, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Глава Льговского сельского поселения Вера Кошелева рассказала, что семья жила в новом доме с печным отоплением.

«Печка отапливалась углем. Вероятно, именно ее неисправность (или же человеческая небрежность) стала причиной отравления», — отметили в сообщении.

По словам Кошелевой, семья пострадавших «положительная»: любящие родители и дружные сестренки регулярно участвовали во всех празднованиях, конкурсах и выступлениях, организуемых в Льгове.


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