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Пьяный рязанец и его приятель избили владельца кафе в Подмосковье. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил портал «
Инцидент произошел в Егорьевске в заведении на Ширяевской улице. Гости набросились на мужчину, избили его, после чего скрылись. Прибывшие сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему помощь, передали его медикам и отправились на поиски нападавших.
32-летнего рязанца и его 36-летнего знакомого задержали во дворе дома, который расположен недалеко от заведения.
Проводится проверка по факту случившегося.
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