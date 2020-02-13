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11:46, 13 февраля 2020 198
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На шести рязанских улицах отключили холодную воду

На шести рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в четверг, 13 февраля, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Толстого, дома 6/20, 8, 10, 12, 3, 5 (школа №37);
  • улица Гоголя, дома 3, 4, 6, 7, 5, 13, 17, 19/4, 21, 23, 22/1, 24, 24 корпус 1, 26;
  • улица Чернышевского, дома 7, 16-а, 16, 18, 20;
  • улица Братиславская, дома 5/1, 7/2, 9, 11, 13, 15.

Кроме того, после окончания работ воду дадут по адресам:

  • улица Энгельса, дом 3;
  • улица Магистральная, дом 8, 8 корпус 1.

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