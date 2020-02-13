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14:33, 13 февраля 2020 198
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Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Фото: Ru.wikipedia.org

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ипотека в России остается очень дорогой. Об этом он сказал на заседании правительства, передает ТАСС.

«В целом ипотека остается очень дорогой, и здесь президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%", — отметил Мишустин.

Он добавил, что необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков, а также создавать стимул для развития жилищного строительства.

«Следует также активней использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много», — сказал Мишустин.

Он попросил министра экономического развития Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина «проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент».

Кроме того, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручили наладить системное информирование клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования.

«Чтобы люди понимали, какие права у них есть, — подчеркнул он. — У нас многие просто не знают о таких возможностях. Этого быть не должно».


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