Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

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Фото: Ru.wikipedia.org
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ипотека в России остается очень дорогой. Об этом он сказал на заседании правительства, передает
«В целом ипотека остается очень дорогой, и здесь президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%", — отметил Мишустин.
Он добавил, что необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков, а также создавать стимул для развития жилищного строительства.
«Следует также активней использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много», — сказал Мишустин.
Он попросил министра экономического развития Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина «проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент».
Кроме того, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручили наладить системное информирование клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования.
«Чтобы люди понимали, какие права у них есть, — подчеркнул он. — У нас многие просто не знают о таких возможностях. Этого быть не должно».
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