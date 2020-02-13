Калужские следователи организовали проверку после ДТП с десятилетней девочкой

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В Калужской области следователи орагнизовали проверку после ДТП в селе Дворцы Дзержинского района, в котором пострадали женщина и двое детей. Об этом сообшила
По предварительной информации, 33-летняя женщина на Lada Largus сбила женщину с двумя детьми. В ДТП пострадала 10-летняя девочка, ее госпитализировали. Водитель скрылась с места аварии.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.