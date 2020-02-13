Кадастровая палата создала новые сервисы для собственников недвижимости

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Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный
На новом ресурсе в режиме единого окна теперь можно получить полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), проверить статус подготовки документов по итогам оказания услуг, заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом.
«Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают более двух десятков различных услуг, которые могут понадобиться гражданам в любой момент. Особенно важно не тратить время заявителя на поиск информации на всех сервисных порталах, поэтому мы сосредоточили весь массив данных буквально в одной точке», — рассказал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.
Кроме того, на сайте реализован «Сервис жизненных ситуаций», который позволяет сформировать точный список документов под личный запрос пользователя, например, для решения задач, связанных с кадастровым учетом, регистрацией права собственности, ипотекой, арендой, внесением сведений и предоставлением выписок из ЕГРН, исправлением технических и реестровых ошибок в госреестре.
Кроме того, эксперты кадастровой палаты составили базу самых популярных вопросов, связанных с проведением сделок с недвижимостью.
Для работы с сервисом достаточно выбрать объект, операцию, указать важные нюансы. Наряду с формированием пакета документов сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины для выбранной госуслуги.
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