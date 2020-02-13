Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2000 рублей

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Госдума приняла законопроект о выплате денежного довольствия призывникам в размере двух тысяч рублей, пишет
Эта сумма включает оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу с документами, представляющими гостайну.
Закон также предусматривает получение единовременного пособия, равного одному окладу, при увольнении со службы.
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