Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» рассказал о самочувствии рынка новостроек, растущих ценах и маткапитале

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В 2019 году в России радикально изменились правила покупки строящегося жилья. Для того, чтобы избежать новых скандалов с обманутыми дольщиками, обязанность финансировать возводимые объекты государство переложило на банки. Но подкорректированные правила игры не относятся к домам, что начали строить до июля 2019 года, а значит, и эффект от масштабной реформы покупатели почувствуют не сразу.
О том, как рязанский рынок новостроек отреагировал на очередной поворот государственной политики, и что ждет потенциальных покупателей жилья в недалеком будущем, мы побеседовали с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.
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На праздник пригласили всех желающих.