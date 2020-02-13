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11:28, 13 февраля 2020 122
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До 2024 года в Рязанской области появится 8600 рабочих мест

До 2024 года в Рязанской области появится 8600 рабочих мест

Фото: Pixabay.com

До 2024 года в Рязанской области появится 8600 рабочих мест. Об этом стало известно на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, где поучаствовал глава региона Николай Любимов, сообщили в группе «Рязанская область». На сайте регионального правительства также говорится, что в ближайшие четыре в область планируют инвестировать 596 млрд рублей. Доля частных инвестиций составит — 540,2 млрд рублей, 53,7 млрд поступят за счет бюджетных средств, 2,1 млрд привлекут за счет инвестиционных монополий.

Деньги направят на развитие транспорта и логистики (30,6%), агропромышленный комплекс (АПК) (23,4%) и производство лекарственных средств (5,5%). Напомним, на том же заседании Николай Любимов получил награду от Владимира Путина.


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