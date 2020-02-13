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Фото: Pixabay.com
До 2024 года в Рязанской области появится 8600 рабочих мест. Об этом стало известно на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, где поучаствовал глава региона Николай Любимов, сообщили в группе «
Деньги направят на развитие транспорта и логистики (30,6%), агропромышленный комплекс (АПК) (23,4%) и производство лекарственных средств (5,5%).
Напомним, на том же заседании Николай Любимов
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На праздник пригласили всех желающих.