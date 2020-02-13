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13:36, 13 февраля 2020 187
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А что в кино? «Лед 2», «Джентльмены» и другие новинки

А что в кино? «Лед 2», «Джентльмены» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский кинематограф предлагает зрителям фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова — сиквел фильм «Лед» 2018 года.

На большие экраны выходит криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» с участием Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнэма.

Американский драматический фильм режиссера Джея Роуча «Скандал» основан на историях сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в домогательствах генерального директора Роджера Айлза. А фильм ужасов «Эксперимент „За стеклом“» режиссера Джейсона Уилльяма Ли рассказывает о реалити шоу с участием восьми интернет-знаменитостей.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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