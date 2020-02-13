А что в кино? «Лед 2», «Джентльмены» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Российский кинематограф предлагает зрителям фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова — сиквел фильм «Лед» 2018 года.
На большие экраны выходит криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» с участием Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнэма.
Американский драматический фильм режиссера Джея Роуча «Скандал» основан на историях сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в домогательствах генерального директора Роджера Айлза. А фильм ужасов «Эксперимент „За стеклом“» режиссера Джейсона Уилльяма Ли рассказывает о реалити шоу с участием восьми интернет-знаменитостей.
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На праздник пригласили всех желающих.