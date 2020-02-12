Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

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В среду, 12 февраля, гражданина Китая, который проходил лечение в Чите от нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы, передает ТАСС.Супруга и дочь мужчины останутся в медучреждении до 14 февраля как контактирующие с заболевшим лица. Ранее из тюменской больницы
Напомним, в России
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