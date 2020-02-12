В Рязани сняли на видео проехавший на «красный» автобус

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В Рязани школьный автобус проехал на «красный». Видео опубликовали в группе «
Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, на перекрестке Окского проезда и Солотчинского шоссе.
Водитель микроавтобуса проехал на красный сигнал светофораъ и едва не спровоцировал аварию.
«Решил пролететь на красный. Ну и зачем? Там же люди![пунктуация и орфография автора сохранены — прим. редакции]", — отметил один комментаторов.
Видео
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