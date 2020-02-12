В Рязани открылась выставка репродукций картин Фриды Кало

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Во вторник, 11 февраля, в рязанском Музее истории молодежного движения открылась выставка картин репродукций мексиканской художницы Фриды Кало.
В четырех залах представлено около пятидесяти работ. Большая часть — автопортреты и портреты.
«Фрида стала хорошо известна в прошлом году, благодаря художественным и документальным фильмам, а также после выставки ее работ в Манеже в Москве. Поэтому, когда нам предложили разместить ее работы, мы согласились. Все картины в зале — репродукции. Но, благодаря современным технологиям, можно воссоздать шедевры художников на натуральном холсте. Это не первая выставка, которая проходит у нас в таком формате», — рассказывает заведующая культурно-образовательным отделом Елена Графшина.
По ее словам, работы Фриды Кало являются символом противостояния с испытаниями, которые выпадают на долю человека. Многие работы художницы говорят о ее личных переживаниях. Например, одна из известных картин (автопортрет) «Сломанная колонна» показывает душевную боль художницы.
«Ее первые работы многие называют „наивным искусством“. В основном из-за того, что девушка начала поздно писать картины, и поначалу ее работы выглядели очень просто. Фрида не получила художественного образования, но это ей нисколько не помешало стать известной художницей. У нас, к сожалению, представлена лишь часть ее работ», — продолжает Графшина.
Все картины сопровождают описания и истории их создания. Для гостей проводят экскурсии, есть аудиогиды. После экскурсии можно приобрести сувениры.
Выставка мексиканской художницы открыта до 29 марта. Посмотреть работы Фриды Кало можно по будням и выходным (кроме 8 марта).
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