Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:50, 12 февраля 2020 172
 0    0

В Рязани открылась выставка репродукций картин Фриды Кало

В Рязани открылась выставка репродукций картин Фриды Кало

Во вторник, 11 февраля, в рязанском Музее истории молодежного движения открылась выставка картин репродукций мексиканской художницы Фриды Кало.

В четырех залах представлено около пятидесяти работ. Большая часть — автопортреты и портреты.

«Фрида стала хорошо известна в прошлом году, благодаря художественным и документальным фильмам, а также после выставки ее работ в Манеже в Москве. Поэтому, когда нам предложили разместить ее работы, мы согласились. Все картины в зале — репродукции. Но, благодаря современным технологиям, можно воссоздать шедевры художников на натуральном холсте. Это не первая выставка, которая проходит у нас в таком формате», — рассказывает заведующая культурно-образовательным отделом Елена Графшина.

По ее словам, работы Фриды Кало являются символом противостояния с испытаниями, которые выпадают на долю человека. Многие работы художницы говорят о ее личных переживаниях. Например, одна из известных картин (автопортрет) «Сломанная колонна» показывает душевную боль художницы.

«Ее первые работы многие называют „наивным искусством“. В основном из-за того, что девушка начала поздно писать картины, и поначалу ее работы выглядели очень просто. Фрида не получила художественного образования, но это ей нисколько не помешало стать известной художницей. У нас, к сожалению, представлена лишь часть ее работ», — продолжает Графшина.

Все картины сопровождают описания и истории их создания. Для гостей проводят экскурсии, есть аудиогиды. После экскурсии можно приобрести сувениры.

Выставка мексиканской художницы открыта до 29 марта. Посмотреть работы Фриды Кало можно по будням и выходным (кроме 8 марта).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест».

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 067
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 3 070
Изменился режим работы рязанских МФЦ
10:51, 6 февраля 2020 2 168
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:58, 30 января 2020 7 537
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 619
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум